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FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 38 yaşındaki M

09 Ekim 2017 16:13

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 38 yaşındaki M.K., jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçta bulunan M.K.\'nın Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla arandığı saptandı. Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülürken, sorgusunun ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edileceği kaydedildi.

 

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