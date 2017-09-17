FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 23 yaşındaki T.T.C., jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Düziçi İlçesi\'nde asayiş kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdukları bir araçta bulunan T.T.C.\'nin Osmaniye 1.Sulh Ceza Hâkimliği tarafından \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla arandığı tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ekiplerine teslim edildi.