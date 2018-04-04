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FETÖ şüphelisi tutuklandı, eşi serbest kaldı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Selman E

04 Nisan 2018 14:42

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Selman E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi Esra E. serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında yakalama kararı olan Selman E. ile Esra E.\'yi dün gözaltına aldı. Götürüldükleri KOM Şubesinde sorgulamaları tamamlanan çift, bugün adliyeye sevk edildi. Selman E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi, eşi Esra E. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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