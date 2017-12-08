'FETÖ' şüphelisi subaydan 'mor beyin' savunması

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü 'FETÖ'nün jandarma yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla 11'i tutuklu 12 subay, astsubay ve uzman erbaşın yargılandığı davada "mor beyin" savunması yapıldı. Sanıkların tümünün ByLock kullanıcısı oldukları suçlamasını reddettiği davada Soner Y., "Mor beyin' uygulamasından kaynaklı bazı internet sitelerinin arka planında ByLock izi kaldığını öğrendim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski jandarma personeli 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla yargılanan ve meslekten ihraç edilen subay, astsubay ve uzman çavuştan oluşan tutuklu sanıklar Cebrail K., Ekrem Y., Fahri K., Fatih U., Mahmut K., Orhan Ç., Orhan Y., Ragip D., Soner Y., Tuncay K. ve Yakup T. ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Mevlüt G. ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan Soner Y., savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü. Örgütle bağlantısı bulunmadığını savunan Soner Y., "ByLock'un GSM hattından kaynaklandığını düşünüyordum. Son dönemde, 'mor beyin' uygulamasından kaynaklı bazı internet sitelerinin arka planında ByLock izi kaldığını öğrendim. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Ragip D. ise ByLock tespitini kabul etmediğini belirtti.

Orhan Y. de örgütle bağı olmadığını savunarak, "Terörle mücadele etmekten başka bir şey yapmadım, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Diğer sanıklar da ByLock kullandıkları iddialarını reddetti. Tahliyelerini isteyen sanıklar, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Ocak 2018'e erteledi.

'Mor Beyin' nedir?

Bir yazılım ekibinin adı olan "Mor Beyin"'in hazırladığı kimi uygulamalar, kullananları ByLock indirip kullanmadıkları halde ByLock kullanıcısıymış gibi gösteriyor. "Mor Beyin" adlı yazılım ekibinin, aralarında müzik ve oyun sitelerinin de olduğu 8 uygulamaya gizli ByLock bağlantısı yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Bu uygulamalar ise: "Best Free Music", "Freezy-Müzik Bul Dinle", "Freezy-Play Free Music Online", "Mor German English Dictionary", "En Ucuz Fiyat", "Mor Almanca-Türkçe Sözlük", "Music Search-Beta", "Araba2.com".