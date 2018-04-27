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FETÖ şüphelisi stajyer avukat tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapmasında hakkında yakalama kararı bulunan stajyer avukat Fazilet B

27 Nisan 2018 13:50

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapmasında hakkında yakalama kararı bulunan stajyer avukat Fazilet B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fazilet B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu\'nca hakkında \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan yakalama kararı çıkarılan stajyer avukat Fazilet B., Eskişehir\'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Fazilet B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fazilet B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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