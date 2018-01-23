FETÖ şüphelisi savcı ve hakim çiftin sorgusu sürüyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'gaybubet evleri\'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan savcı Hakan D. ile hakim eşi Ayşe D.\'nin sorgusu için ek süre verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, darbe girişiminden 1 gün sonra FETÖ\'nün \'üst düzey sorumluları\'ndan olduğu öne sürülen savcı Hakan D. ile hakim eşi Ayşe D. hakkında, Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliği\'nce yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilere yönelik operasyonda çift, evlerinde bulunamadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Hakan D. ve Ayşe D.\'nin yakalanması için teknik takip başlattı. Ekipler, çiftin, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi\'ndeki \'gaybubet evi\'nde (aranan firari örgüt üyelerinin saklandığı evler) kaldığını belirledi. Eve, 19 Ocak günü yapılan baskında çift, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 1 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

CEP TELEFONU KULLANMADILAR

FETÖ\'nün \'üst düzey sorumluları\'ndan olduğu ve \'abi\' ile \'abla\' konumunda bulunduğu iddia edilen Hakan- Ayşe D.\'nin, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirtildi. Yakalanmamak için cep telefonu kullanmadığı, yerlerinin tespit edilmemesi için de sürekli adres değiştirdiği belirlenen çiftin sorgusu için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca ek süre verildi.

Hakan- Ayşe D. çiftinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.



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