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FETÖ şüphelisi polisten kaçamadı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M

11 Haziran 2018 23:44

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.T., polislerin kovalamaca sonucunda yakalandı. M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir 1\'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.T.\'nin Şeker Mahallesi\'ndeki bir evde olduğu belirledi. M.T., sokağa gelen polisleri fark edince otomobiline binip kaçmaya başladı. Polisin dur ihtarına uymayan M.T. kısa süren kovalamaca sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan M.T. yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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