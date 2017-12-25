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FETÖ şüphelisi pilot teğmen gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hava Pilot Üsteğmen Ö

25 Aralık 2017 14:44

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hava Pilot Üsteğmen Ö.A.\'yı gözaltına aldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, Eskişehir\'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı\'na bağlı 1\'inci Ana Jet Üs Komutalığı\'nda görevli Hava Pilot Üsteğmen Ö.A., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak TEM Şubesi\'ne götürülen Ö.A.\'nın işlemlerinin tamamlanmasından sonra Kocaeli\'ye gönderileceği belirtildi.

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