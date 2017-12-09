FETÖ şüphelisi öğretmen tutuklandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock\'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan meslekten ihraç öğretmen Bilal Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock\'u kullandığı belirlenerek gözaltına aldığı meslekten ihraç öğretmen Bilal Ş. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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