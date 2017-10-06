FETÖ şüphelisi öğretmen Şereflikoçhisar’da yakalandı

Zeynep GÖRGÜLÜ/ ŞEREFLİKOÇHİSAR, (Ankara) (DHA)- NİZİP’te öğretmenlik yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen ve Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesince aranan N.Ö., Şereflikoçhisar Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara’nın Şereflikoçhisar İlçesi Jandarma ekipleri, E-90 Karayolu üzerinde yaptıkları asayiş kontrolü sırasında Gaziantep’ten İstanbul’a giden yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Jandarmanın yaptığı kimlik kontrolü sırasında, N.Ö. isimli erkek yolcunun FETÖ kapsamında Gaziantep’te arandığı ortaya çıktı. N.Ö., tutuklanarak Kırşehir Cezaevi’ne gönderildi.