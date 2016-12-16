'FETÖ' şüphelisi kaymakam adayları soruları aldıkları halde başarılı olamamış!

Tokat'ta 'FETÖ' soruşturması kapsamında alınan ifadelerde, bazı kaymakam adaylarının sınavdan bir gün önce kendilerine sorular verilmesine rağmen başarılı olamadığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, şu ana kadar 38 kaymakamın tutuklandığı soruşturmada, 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 15 kaymakam hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gerek itirafçı kaymakamların, gerekse 100'üncü ve 102'inci dönem kaymakam ve kaymakam adaylarının imamı olduğu iddia edilen 'Yunus' kod adlı Y.A. ifade verdi.

"Başarısız olanlara fırça atıldı"

Y.A. ifadesinde, örgüt üyeleri tarafından 'mahrem hizmeti' olarak adlandırılan 'A Tipi memur evleri'nde kaymakam adaylarına, sınavdan bir gün önce soruların cevapları ile getirildiği söyleyerek, "Bu sınavlarda soru ve cevapları almalarına rağmen başarısız olan kaymakam adayları da oldu. Başarısız olan 15 kaymakam adayına sorumlu imamları tarafından fırça atıldı" dediği öne sürüldü.