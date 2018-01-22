FETÖ şüphelisi kadın, yol kontrolünde yakalandı

BAHÇE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın şüpheli N.C. (37), jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Bahçe ilçesi Nohut köyü yakınlarında rutin yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları otomobilde bulunan N.Ç.\'nin Gaziantep 4\'üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan N.Ç., Cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda, sorgulanmak üzere Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.