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FETÖ şüphelisi kadın, cezaevindeki eşini ziyaretinde yakalandı

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eşi M

14 Aralık 2017 18:26

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eşi M.K.\'yı cezaevinde ziyaret giden 28 yaşındaki S.A.K. isimli kadın, aynı örgüte üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Terör amaçlı örgüte üye olmak suçundan Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunan eşi M.K.\'yi ziyarete giden S.A.K.\'nın Konya 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği\'nce aynı örgüte üye olma iddiasıyla hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.A.K., Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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