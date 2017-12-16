FETÖ şüphelisi istihbaratçı ve eşi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen Eskişehir eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Erkan Soydan ve eşi Halise Soydan, 2 çocuklarıyla birlikte, sınırda jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İpsala Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek isteyen 2 şüpheli ile yanlarındaki 2 çocuğu yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve örgütün şifreli paberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Eskişehir eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Erkan Soydan ile eşi Halise Soydan olduğu belirlendi. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Erkan ve Halise Soydan çifti ile çocuklarının, soruşturma dosyalarının bulunduğu Eskişehir\'e göndereceği bildirildi.

USULSÜZ DİNLEMEDEN 3 YILDIR ARANIYOR

FETÖ şüphelisi eski istihbaratçı Erkan Soydan\'ın Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, aralarında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, siyasetçi ile gazetecilerin de bulunduğu kişileri usulsüz dinlediği gerekçesiyle 3 yıldan bu yana arandığı kaydedildi.