FETÖ şüphelisi, ikinci kez yurt dışına kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığında memur olan ve FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen Fatih Nurettin Yıldırım (28), sınır devriyeleri tarafından Yunanistan\'a kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. Yıldırım, geçen 10 Şubat\'ta düzenlenen operasyonda, konsolosluk aracıyla Kapıkule\'den çıkıp yaparken yakalanmış, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması şüphelilerin yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin olduğu aracı takibe alan jandarma ekipleri otomobili, Yunanistan sınırındaki Serem köyüne kadar takip etti. Otomobilin 1\'inci derece askeri bölgeye girmesi üzerine 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı Hudut Kartalları\'na haber verildi. Sınır devriyesi askerler tarafından durdurulan araçta kaçış hazırlığındaki Dışişleri Bakanlığı\'nda memur olan ve FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen Fatih Nurettin Yıldırım ile göçmen kaçakçılığı suçlarından sabıkası olan Y.D. ve Ü.S.\'yi yakalayıp gözaltına aldı.

KAPIKULE\'DE DE YAKALANMIŞTI

Yunanistan\'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi Fatih Nurettin Yıldırım\'ın geçen 10 Şubat tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda da Bulgaristan\'a kaçarken yakalandığı ortaya çıktı.

Operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan üst düzey yönetici konumundaki şüphelileri, Türkiye’de Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere ait konsoloslukların kullanmadığı yada değiştirmeyi planladığı araçları satış amacıyla vekalet alarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkardıkları sırada kaçırdıkları belirlenmişti. FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen hakkında yakalama kararı bulunan Fatih Nurettin Yıldırım da Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan yasa dışı yollardan kaçarken yakalandı. Edirne polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında Edirne 3\'ncü ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açılırken, tutuklanan Yıldırım bir süre sonra yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

85 GÜNDE 57 FETÖ ŞÜPHELİSİ KAÇIRMIŞLAR

Yurt dışına kaçarken yakalanan Fatih Nurettin Yıldırım\'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede şebeke üyelerinin 18 Kasım 2016 tarihi ile operasyonun düzenlendiği 10 Şubat 2017 tarihleri arasındaki 85 günde toplam 57 şüphelinin illegal yollarla yurt dışına çıkarıldıkları, bu kişilerden 12\'si aranan 20 kişinin FETÖ şüphelisi olduğu, diğerlerinin FETÖ şüpheli eşi ya da çocukları gibi yakını olduğu belirlenmişti. Ayrıca şebekenin yurt dışına kaçırılacak isimleri İstanbul\'dan, Edirne\'ye getirdikleri ve kişi başı 10 bin euro\'ya kadar para aldıklar ifade edildi.



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