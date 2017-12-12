FETÖ şüphelisi havacı askerlerden 21'i  daha adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Hava Kuvvetleri yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden sorguları tamamlanan 21 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen 30 Kasım\'da Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Manisa, Mersin, Malatya, Amasya ve Batman illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında havacı muvazzaf askerler, savaş uçağı pilotları ile örgütün \'mahrem imam\'larının bulunduğu 66 şüpheliden 64\'ü yakalandı. Gözaltına alınan 64 şüpheliden sorguları tamamlanan 20 şüpheli, geçen 8 Aralık\'ta adliyeye sevk edildi ve bunlardan 10\'u tutuklandı, 10\'u da adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nde sorgulamaları tamamlanan şüphelilerden 21\'i de bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilmesi nedeniyle polisler geniş güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, 23 şüphelinin de halen gözaltında olduğunu ve sorgulamalarının devam ettiğini belirtti.



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