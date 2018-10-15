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FETÖ şüphelisi eski üsteğmen, Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce jandarma üsteğmenlikten ihraç edilen M

15 Ekim 2018 14:44

ESKİŞEHİR, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce jandarma üsteğmenlikten ihraç edilen M.E.Y., Eskişehir\'de yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce jandarma üsteğmenlikten ihraç edilen M.E.Y.\'yi bu sabah Eskişehir\'de yakaladı. Gözaltına alınarak, TEM Şubesi\'ne götürülen M.E.Y.\'nin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara\'ya gönderileceği belirtildi.

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