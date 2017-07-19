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'FETÖ' şüphelisi eski SAT komandosunun evinde cephanelik çıktı!

Askeri birlikte sayımda eksik çıkan silahların olması nedeniyle evinde arama yapıldığı öğrenildi

19 Temmuz 2017 14:52

İstanbul, Ümraniye'de 'FETÖ' üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski SAT komandosunun evinin bodrumunda silah ve mühimmat bulundu.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında, 'FETÖ' üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve tutuklanan Deniz Astsubay Kıdemli Çavuş Levent Ö'nün evinin bodrum katında arama yaptı. Aramada, çantaların içinde 2 adet MP5 makineli tabanca,  2 adet piyade tüfeği, 600 mermi, 4 çelik yelek, 2 adet lazer ve çeşitli askeri malzeme ele geçirdi.

Aramanın, Levent Ö'nün son görev yaptığı askeri birlikteki sayımda eksik çıkan bazı teçhizatların, şüphelinin zimmetinde olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirildiği öğrenildi.

 


 

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