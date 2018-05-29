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FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan firari eski öğretmen yakalandı

29 Mayıs 2018 00:38

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan firari eski öğretmen yakalandı.
Ödemiş ilçe emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan firari eski öğretmen A.D.\'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. A.D.\'nin Bademli Mahallesi\'nde, bir akrabasının evinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve operasyonla gözaltına alınan A.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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