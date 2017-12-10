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FETO şüphelisi eski kaymakam: Ben devlete karşı ayıp bile etmedim

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul'da yakalanan Alanya eski Kaymakamı Erhan Özdemir, "Ben, devlete karşı ayı

10 Aralık 2017 14:51

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul\'da yakalanan Alanya eski Kaymakamı Erhan Özdemir, \"Ben, devlete karşı ayıp bile etmedim\" dedi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alanya eski Kaymakamı Özdemir hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri operasyon başlattı. Özdemir\'in İstanbul\'da olduğunu belirleyen Antalya polisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bilgi verdi. Antalya TEM ve İstanbul TEM ekipleri, koordineli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Özdemir\'i, 26 Kasım günü Fatih ilçesinde kaldığı evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 5 cep telefonu, 4 flaş bellek ile sahte kimlik ele geçirildi.
TANINMAMAK İÇİN SAKAL BIRAKTI, SAÇINI BOYATTI
Tanınmamak için sakal bırakan ve saçını boyatan Özdemir, sorgulanmak üzere Antalya\'ya getirildi. İki hafta süren sorgunun ardından Özdemir, bugün Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Antalya Adliyesi\'ne götürüldü.
Polisler eşliğinde emniyetten çıkarılırken, gazetecilerin \"Hakkınızdaki iddialarla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?\" sorusuna yanıt veren Özdemir, “Ben, devlete karşı ayıp bile etmedim arkadaşlar\" dedi. 

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