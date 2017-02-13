'FETÖ' şüphelisi eski futbolcular bugün hâkim karşısına çıkıyor

15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'FETÖ'nün 'futbol yapılanması'na yönelik açılan davanın sanıkları eski futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar kadar hapis cezası istemiyle bugün hâkim karşısına çıkıyor.

İddianame, soruşturma kapsamında sanık İsmail Demiriz'in tutuklandığı, Uğur Tütüneker hakkında adli kontrol kararı verildiği, firari olan şüpheli Arif Erdem hakkında da yakalama kararı çıkartıldığı anımsatıldı.

Sanıklar hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede tanık anlatımlarına da yer verildi.

Şüpheliler, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılacak olan ilk duruşmada, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayındaki salonda hakim karşısına çıkacaklar.