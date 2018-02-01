FETÖ şüphelisi eski astsubay gemide çalışırken yakalandı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi olarak aranan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski astsubay S.S.B., bir gemide çalışırken gözaltına alındı. S.S.B., soruşturmanın yürütüldüğü Sakarya\'ya gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, daha önce meslekten ihraç edilen eski astsubay S.S.B.\'nin, Bodrum\'da sivil bir gemide çalıştığı belirlendi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün akşam düzenledikleri operasyonla S.S.B.\'yi yakaladı. S.S.B., işlemlerinin ardından, soruşturmanın yürütüldüğü Sakarya\'ya gönderildi.



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