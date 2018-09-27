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FETÖ şüphelisi emekli polis müdürü Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan emekli 2'nci sınıf emniyet müdürü Ü

27 Eylül 2018 15:57

ESKİŞEHİR, (DHA)- İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan emekli 2\'nci sınıf emniyet müdürü Ü.Y., Eskişehir\'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan ve yaklaşık 2 yıldır aranan Ü.Y.\'yi Eskişehir\'de yakaladı. Gözaltına alınan Ü.Y.\'nin emekli olduktan sonra rütbelerinin geri alındığı belirtildi. Ü.Y., yapılan işlemlerinin ardından İzmir\'e götürüldü.

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