FETÖ şüphelisi emekli polis müdürü Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan emekli 2\'nci sınıf emniyet müdürü Ü.Y., Eskişehir\'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan ve yaklaşık 2 yıldır aranan Ü.Y.\'yi Eskişehir\'de yakaladı. Gözaltına alınan Ü.Y.\'nin emekli olduktan sonra rütbelerinin geri alındığı belirtildi. Ü.Y., yapılan işlemlerinin ardından İzmir\'e götürüldü.