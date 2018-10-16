FETÖ şüphelisi emekli astsubay, Samsun'da yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - ELAZIĞ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı olan emekli astsubay Namık Ç., polis ekiplerince Samsun\'da gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan emekli astsubay Namık Ç., polis ekiplerince Samsun\'un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle\'deki evine yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Namık Ç., sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

FOTOĞRAFLI