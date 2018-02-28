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FETÖ ŞÜPHELİSİ DİŞ DOKTORU KARI KOCANIN HAPSİ İSTENDİ

  Haber: Ümit TÜRK / İSTANBUL, DHA  Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt üyeliği iddiasıyla yargılanan diş hekimi karı kocanın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı

28 Şubat 2018 16:30

 
Haber: Ümit TÜRK / İSTANBUL, DHA 
Fetullahçı Terör Örgütü\'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt üyeliği iddiasıyla yargılanan diş hekimi karı kocanın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Diş hekimi karı kocanın 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ali İlker Baştan ile eşi tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan katıldı. Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütaalasını mahkemeye sundu. Mütalaada sanık karı kocanın, “Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7,5’er yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.
Daha sonra söz verilen tutuklu sanık Ali İlker Baştan, cezaevinde bulunduğu için hakkındaki suçlamalara yönelik yeterli çalışma yapamadığını, söz konusu suçlamalarda yer alan kişilerle olan ilişkilerinin hasta doktor ilişkisi içinde olduğunu, hastalarının raporlarını alması durumunda bu konuya açıklık getirebileceğini söyleyerek tahliye talebinde bulundu.
Tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan ise, hem bir hekim hem de bir eş olarak eşinin sağlık durumunun kötüye gittiğini gözlemlediğini, bu nedenle de mahkeme heyetinden eşinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tahliye talebini reddederek, mütalaaya karşı beyanda bulanmaları için sanık ve sanık avukatlarına süre verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME 
İddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan\'ın İstanbul Çengelköy\'de bulunan Özel Vizyonnet Diş Kliniği\'nin sahibi olduğu, eşi Esma Kuriş Baştan\'ın da buranın ortağı doktor olarak çalıştığı belirtildi. Kliniğin örgüt lehine faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanıldığı öne sürülen iddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan\'ın örgütün elebaşı Fetullah Gülen\'in özel diş doktoru olduğu ve sürekli Amerika\'ya gittiği iddia edildi. 

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