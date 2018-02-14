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FETÖ şüphelisi çitf, yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan F

14 Şubat 2018 15:56

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan F.Ç. ile eşi S.Ç., saklandıkları evde yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY\'ye üye oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan F.Ç. ile S.Ç.\'nin bir evde saklandıklarını belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla çifti gözaltına aldı. 
F.Ç. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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