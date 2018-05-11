T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ şüphelisi çift, yurt dışına kaçarken otobüste yakalandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturmasında meslek ihraç edilen ve haklarında aranma kararı bulunan öğretmen A

11 Mayıs 2018 18:18

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturmasında meslek ihraç edilen ve haklarında aranma kararı bulunan öğretmen A.Y.Ç. (31) ile eşi D.Ç. (29), yurt dışına kaçmak için bindikleri yolcu otobüsünde yakalandı.
Malkara\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen A.Y.Ç. ile örgütle ilişkili olduğu belirlenen eşi ev kadını D.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yaklaşık 6 aydır aranan çift, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında, yurt dışına gitmek için bindikleri otobüste yakalandı. Götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.Y.Ç. ile eşi D.Ç., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat YAYINMALKARA Tekirdağ DHATEKİRDAĞ MalkaraFETÖPDYMalkara FETÖPDYYaklaşıkMalkaraJandarma KomutanlığıGötürüldükleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24