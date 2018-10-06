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FETÖ şüphelisi çift çatıda yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyesi oldukları suçlamasıyla aranan çift, polislerin geldiğini fark edip çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandı

06 Ekim 2018 18:14

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, FETÖ/PDY üyesi oldukları suçlamasıyla aranan çift, polislerin geldiğini fark edip çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan bir çiftin Gaziantep\'te bulunduğunu saptadı. Savcılık kararıyla çiftin bulunduğu Zeytinli Mahallesi\'ne polislerce operasyon düzenlendi. Polisleri fark edince çatıya çıkan çift, kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan çiftin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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