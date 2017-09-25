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FETÖ şüphelisi, 'cemaat abisi'nin talimatıyla CHP'ye üye olmuş

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mustafa Ahmet Başaran'ın kendisinden sorumlu 'cemaat abisi'nin talimatıyla CHP Edirne teşkilatına üye olduğu ortaya çıktı

25 Eylül 2017 19:45

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mustafa Ahmet Başaran\'ın kendisinden sorumlu \'cemaat abisi\'nin talimatıyla CHP Edirne teşkilatına üye olduğu ortaya çıktı. FETÖ şüphelisi Başaran ifadesinde itiraflarda bulunarak etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini söyledi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden mezun olan ve atama bekleyen Mustafa Ahmet Başaran\'ı gözaltına aldı. Emniyette yapılan incelemede cemaatle bağlantısını itiraf eden FETÖ şüphelisi Başaran, kendisinden sorumlu olan \'cemaat abisi\' S.Ü.\'nün talimatıyla 15 Temmuz darbe girişiminden önce CHP Edirne teşkilatına üye olduğunu söyledi. Yapılan incelemede 2016 yılında partiye üye olduğu belirlenen Başaran\'ın geçen Haziran ayında kendi isteğiyle istifa ettiği tespit edildi.
Emniyette verdiği ifadesinde etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini söyleyen Mustafa Ahmet Başaran ile ilgili soruşturma sürüyor.

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