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FETÖ şüphelisi Bingöl'de yakalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK’te, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan şüpheli Bingöl’de yakalandı

28 Haziran 2018 21:15

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK’te, FETÖ/PDY\'ye üye olmak suçundan aranan şüpheli Bingöl’de yakalandı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği hakkında araması bulunan, örgüt içinde bölge talebe sorumlusu ve Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen 27 yaşındaki E.B.’yi yakalamak için özel ekip kurdu. Ekipler, E.B.’yi Bingöl’de yakaladı. Gözaltına alınan E.B. Karabük\'e getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan E.B. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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