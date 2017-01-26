'FETÖ' şüphelisi belediye başkanvekili: "Ver belediye başkanını, elini kolunu sallayarak git" dediler!

Mersin Belediyesi'ne yönelik 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan, ancak daha sonra tahliye olan eski Belediye Başkanvekili ve Meclis Üyesi Mehmet Özgür Sanal, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'la ilgili “Ver Burhanettin’i, buradan elini kolunu sallayarak çık git” demesi yolunda baskı yapıldığını öne sürdü.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, davanın görüldüğü 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutanaklara geçenleri köşesine taşıdı.

Yalçın Bayer'in Hürriyet'te "Ver Burhanettin'i, elini kolunu sallayarak git" başlığıyla yayımlanan (26 Ocak 2017) yazısından bazı bölümler şöyle:

FETÖ suçlamasıyla ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik yapılan operasyonlarda çarpıcı bir iddia gün yüzüne çıktı.

Eski Başkanvekili Özgür Sanal’ın yazılı ifadesinde kendisine “Ver Burhanettin’i, buradan elini kolunu sallayarak çık git” şeklinde baskı yapıldığı iddiası, davanın seyrini çarpıcı bir boyuta taşıdı.



15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin ardından sayısız asker, polis ve bürokrat çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmış, bir kısmı tutuklanırken bir kısmı serbest kalmıştı. Yaşanan süreç, memuriyetten ihraçlar ile devam etmişti. Devam eden operasyonlar iş dünyasına kaydırılırken, FETÖ suçlamasıyla ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik davanın görüşülmesine başlandı.



Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olma, 6415 SK’nın 4/1, TCK’nın 314/2, 53, 63 mad. ile mahkemeye sevk edilen eski Başkanvekili Mehmet Özgür Sanal’ın verdiği yazılı ifade davanın seyrini farklı bir boyuta taşıdı.



Davanın görüldüğü 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde eski Belediye Başkanvekili ve Meclis Üyesi Mehmet Özgür Sanal’ın yazılı ifadesinde kendisine yönelik baskı yapıldığını ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile ilgili “Ver Burhanettin’i, buradan elini kolunu sallayarak çık git” ifadeleri kullanıldığını ifade etmesi, davanın en dikkat çeken ayrıntısı olarak dosyalara yansıdı. Ortaya çıkan şaşırtıcı bilgiler akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “FETÖ ile mücadele çerçevesinde ihraç edilenleri kriptoların seçtiği, yanlış insanların gönderildiği söyleniyor...” iddiasına verdiği yanıtı getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şu var ki at izi, it izine karışmış vaziyette. ‘Ben bir şey atayım da nasılsa tutar’ diyenler var. Bazıları böyle yapıyor. Özellikle yazılı ve görsel medya dünyasında bu çok var. Bazen fırsat bulduğumda TV’leri izliyorum. Öyle yorumlar yapıyorlar ki suçladıkları o insanın bu işle hiç alakası yok. Ama o insana o yaftayı yapıştırıyor. Bu tür yanlışlıklardan uzak durmak lazım...” diyerek 15 Temmuz sonrasında yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunmuştu.



15 Temmuz’un hemen ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Biz bu yaşananlara karşı siyasi iktidarın yanındayız” açıklaması girişimin başarısız sonuçlanmasında en etkili rollerden birini oynamış ve devam eden süreçte ise AKP iktidarı ile MHP cephesi ülke bekası konusunda fikir birliğine vararak yakınlaşma sağlamıştı. Ama Mersin Büyükşehir’e yönelik kumpaslarla ilgili akıllardaki soru işaretleri halen belirsizliğini koruyor.

Davanın seyri

AKP ile MHP arasındaki yakınlığın başlamasıyla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kumpaslarla alakalı akıllardaki soru işareti halen belirsizliğini koruyor.

Mehmet Özgür Sanal, kendisine yönelik suçlamaların ardından çıkarıldığı mahkemece 10 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanmış, ancak avukatının yaptığı itiraz neticesinde 10 Eylül 2016 tarihinde tahliye edilmişti.

Avukat İsa Gök ise haber ajanslarına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ne müvekkili Mehmet Özgür Sanal’ın ne de Sanal ailesinin herhangi bir ferdinin ne FETÖ ne başka bir gayrikanuni örgüt, oluşum veya yapılanma içerisinde yer almadığını ve alamayacağını belirterek, “Sanal Ailesi, İstiklal Madalyası sahibi, tümüyle ülkeye, millete, devlete bağlı bir ailedir” demişti.

Dava görüldüğü sırada Sanal’ın avukatı İsa Gök’ün “Burada hedef Burhanettin Kocamaz’dı” ifadeleri ve Sanal’ın yazılı ifadesinde belirttiği “Ver Burhanettin’i buradan elini kolunu sallayarak çık git” beyanının ardından, şimdi gözler davanın seyrinin ne tarafa döneceğine çevrildi.