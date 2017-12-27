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FETÖ şüphelisi 9 asker, etkin pişmanlıkla serbest

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 muvazzaf askerden 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen ve 1 astsubay olmak üzere 9 kişi etkin pişmanlıktan yararlanarak, adli

27 Aralık 2017 15:36

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 muvazzaf askerden 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen ve 1 astsubay olmak üzere 9 kişi etkin pişmanlıktan yararlanarak, adli kontrolle serbest kaldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan 3 binbaşı, 4 yüzbaşı, 5 teğmen ve 2 astsubay olmak üzere 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova\'da düzenlenen operasyonlarla 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Etkin pişmanlıktan faydalanan 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen ve 1 astsubay toplam 9 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrolle serbest kaldı. 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 teğmen ve 1 astsubay olmak üzere 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 teğmenin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

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