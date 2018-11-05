FETÖ şüphelisi 8 rütbeli asker adliyede

YASİN DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA) - FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde Kayseri merkezli 9 ilde 40 rütbeli askere yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 2 gün önce FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 9 ilde haklarında arama ve gözaltı kararı bulunan 40 rütbeli askere yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 17 kişiden 8\'inin sorgusu bitti. Şüphelilerin mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları belirlendi. İfadeleri alınan çeşitli rütbelerdeki 8 asker Kayseri Devlet Hastanesi\'ndeki Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer 9 askerin ise bu hafta içinde adliyeye çıkarılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI