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FETÖ şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı

28 Şubat 2018 19:41

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen 15 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda Ankara, Antalya, Kocaeli, Manisa, Malatya, Kars, Elazığ, Yozgat, Ordu, Sivas, Amasya, Hatay ve Kayseri\'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu kapsamda A.T., E.A., E.S., G.Ö., M.K., A.D., M.A. ve F.D. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler H.K., Z.S., A.B., F.Z.Ç., M.Ş., G.K. ve S.D.\'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

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