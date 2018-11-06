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FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye gönderildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye gönderildi

06 Kasım 2018 13:20

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK\'nın askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 3 gün önce FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 9 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgusu tamamlandı. Şüphelilerin mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları belirlendi. İfadeleri alınan çeşitli rütbelerdeki 8 asker, Kayseri Devlet Hastanesi\'ndeki Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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