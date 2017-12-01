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FETÖ şüphelisi 6 kadın, adli kontrol şartı ile serbest

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

01 Aralık 2017 15:34

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarının da bulunduğu, S.K., F.S., F.İ., N.K., Ü.H.Ö. ve C.A., dün Çorum Emniyet Müdürlüğü\'ndeki  işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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