FETÖ şüphelisi 5 kişi adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5\'i, adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran günü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Samsun merkezli İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Bursa, Kayseri, Konya ve Ankara\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere el koyuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4\'ü kadın toplam 5 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



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