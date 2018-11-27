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FETÖ şüphelisi 5 astsubay Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 astsubay Eskişehir'de yakalandı

27 Kasım 2018 14:48

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 astsubay Eskişehir\'de yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan yakalama kararı çıkarılan muvazzaf 5 astsubay, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan 5 astsubayın, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara\'ya gönderileceği öğrenildi.

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