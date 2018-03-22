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FETÖ şüphelisi 3 kişi, adliyeye sevk edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi

22 Mart 2018 13:12

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2 gün önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önce kanun hükmünde kararname ile polislik ve öğretmenlikten ihraç edilen 4 kişi gözaltına alındı. 
Emniyete götürülen şüphelilerden biri, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan diğer 3 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi.

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