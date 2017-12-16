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FETÖ şüphelisi 3 kadın, serbest bırakıldı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kadın, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı

16 Aralık 2017 17:18

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kadın, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY\'nin, \'Emniyet kadın mahrem\' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2014 yılından sonra emniyet müdür yardımcısı eşleriyle sohbetlere katıldığı tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan kadın zanlılar emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan ve dün mahkemeye sevk edilen 3 kadın adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. 5 kadının Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor.

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