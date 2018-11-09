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FETÖ şüphelisi 3 asker, Eskişehir'de gözaltına alındı

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 1 yarbay, 1 binbaşı ve 1 astsubay, Eskişehir'de gözaltına alındı

09 Kasım 2018 13:47

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 1 yarbay, 1 binbaşı ve 1 astsubay, Eskişehir\'de gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 1 hava pilot kurmay yarbay, 1 binbaşı ve 1 astsubay, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından İstanbul\'a sevk edileceği belirtildi.

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