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FETÖ şüphelisi 18 subay adliyede

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında görevdekilerin de bulunduğu 1'i albay, 18 subay adliyeye sevk edildi

11 Haziran 2018 17:01

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında görevdekilerin de bulunduğu 1\'i albay, 18 subay adliyeye sevk edildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçen 30 Mayıs\'ta 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında görevde olan ve ihraç edilenlerin de bulunduğu 18 subay gözaltına alındı. Elazığ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan 1 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 5 yüzbaşı ve 8 üsteğmen, bugün sabah saatlerinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sevk edildi.
Elazığ merkezli Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Sakarya, Şırnak, Mardin, Isparta, Hakkari ve Balıkesir\'de düzenlenen operasyonlarla yakalanan şüphelilerin savcılık sorgularının başladığı öğrenildi.

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