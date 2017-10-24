FETÖ şüphelisi 18 polis, adliyede

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 18 polis, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 20 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla 18 polis, gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 18 kişi, \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi.



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