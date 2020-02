FETÖ şüphelilerinin yakalandığı minibüsün sürücüsü tutuklandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de haklarında FETÖ soruşturması bulunan 5 kişiyi Yunanistan sınırına götürürken yakalanan minibüsü sürücüsü Serkan A., tutuklandı. FETÖ şüphelileri ise soruşturmalarının bulundukları şehirlere gönderildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde Serkan A.\'nın kullandığı 41 UR 256 plakalı minibüsü durdurdu. Araç içindeki kişiler üzerinde yapılan incelemede haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan aranması bulunan Yunus Emre O., Mustafa B., Ekrem C., Güler B. ve Deniz A. olduğu belirlendi. Edirne Jandarma Komutanlığı\'nda ifadesi alınan ve hakkında göçmen kaçakçılığının yanı sıra FETÖ silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan soruşturma başlatılan Serkan A., adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞİŞME BOT VE CAN YELEĞİ BULUNDU

FETÖ şüphelilerinin Yunus Emre O., Balıkesir\'e, \'askeri mahrem yapı\' içerisinde yer aldığı belirtilen Mustafa B., Aydın\'a, öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Deniz A, \'askeri mahrem yapı\' içinde yer aldığı kaydedilen ve bu nedenle memurluktan ihraç edilen Ekrem C. ile Güler B. ise Malatya\'ya gönderilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yunanistan\'a yasa dışı yollardan kaçmak istedikleri minibüste yapılan aramada ise şişme bot, 2 kürek ve 10 can yeleği ele geçirildi.