FETÖ şüphelileri, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen 3 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır devriyesi yapan hudut kartallarınca yakalanıp, gözaltına alındı.

54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır devriyesi ekipleri, birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan\'a yasa dışı yollardan kaçmak isteyen 3 şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelilerin, \'FETÖ üyeliği\'nden aranma kaydı bulunan ve meslekten ihraç edilen doktor Muhsin K. (28), örgütün kapatılan okulunda öğretmenlik yapan Tuba O. (27) ve yazılımcı Burak O. (33) olduğu tespit edildi. Sınırda işlemleri tamamlanan şüpheliler, Edirne Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi.