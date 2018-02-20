FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Elçili köyünde, jandarmanın durdurduğu araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmek isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi, sürücü ve organizatör 1 kişi ile 5 çocuk yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine merkeze bağlı Elçili köyünde şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 5 kişinin FETÖ/PDY bağlantıları olduğu belirlendi. 5 şüpheli ile araç sürücüsü ve organizatör S.A. (25) gözaltına alındı. Bu kişilerin yanında 5 de çocuk olduğu görüldü.

Edirne Jandarma Komutanlığı\'na götürülen araçtaki şüphelilerin, Balıkesir 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi ile 1\'inci Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan aranan, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı bulunan Y.E.O. (28), Aydın 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\' suçundan aranma kararı bulunan ve GATA askeri mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen M.B. (47), Malatya 1\'inci Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kararı bulunan ve \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen eski öğretmen D.A. (39), Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kamu hizmetlerinden men kaydı bulunan ve askeri mahrem yapılanmasının içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen eski öğretmen E.C. (45) ile aranma ve suç kaydı bulunmayan B.G. (47) olduklarını belirledi. 5 şüphelinin kapatılan Bank Asya’da artan hesap kayıtları bulunduğu da tespit edildi.

Öte yandan Y.E.O.\'nun üzerinde A.A. adına düzenlenmiş sahte polis kimliği, D.A.\'nın üzerinde F.P., E.C.\'nin üzerinde ise S.V. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Araçta yapılan aramada ise 1 şişme bot, 1 pompa, 1 kürek ve 10 can yeleği ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan 5 çocuk yakınlarına teslim edilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.