FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen öğretmen ve öğretim görevlisi 3 FETÖ şüphelisi ile onlara kılavuzluk yaptığı öne sürülen Pakistan uyruklu şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında 4 kişiyi, sınırı geçmeye çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arama kararı bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim görevlisi M.A., Dokuz Eylül Üniversitesi eski öğretim üyesi A.C.E. ve İzmir\'de örgütün dershanesinde öğretmen olan G.H. ile onlara kılavuzluk yaptığı öne sürülen Pakistan uyruklu şüpheli yakalandı. FETÖ şüphelileri üzerinde harici bellek ile bir miktar döviz bulunurken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.