T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Yunanistan'a sınır Büyükdoğanca mahallesinde, aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin de yer aldığı 3 araçta 2'si çocuk 15 şüpheli yak

26 Aralık 2017 19:25

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Meriç ilçesine bağlı Yunanistan\'a sınır Büyükdoğanca mahallesinde, aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin de yer aldığı 3 araçta 2\'si çocuk 15 şüpheli yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesi Büyükdoğanca Mahallesi\'nde şüphe üzerine 3 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 2\'si çocuk 15 şüpheli yakalanırken, içlerinden bazılarının FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle arandığı, \'ByLock\' kullanıcı oldukları belirlendi. Edirne Jandarma Komutanlığı\'na götürülen sürücülerin beden eğitimi öğretmeni H.K. (40), \'ByLock\' kullanıcı İ.K. (35) ve OHAL kapsamında kapatılan Ankara Çalışanları Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi, 41 yaşındaki Y.K. olduğu tespit edildi.
Araçlarda yakalanan şüphelilerin ise S.S. (34), İ.B. (40), KHK ile kapatılan FETÖ/PDY kolejinde öğretmen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan S.K. (38), Karabük mahkemelerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan, 2 ayrı \'ByLock\' kullanıcı olduğu belirlenen öğretmen S.M. (36), Karabük Sulh Ceza Mahkemesi\'nde arama kaydı bulunan, 2 ayrı \'ByLock\' kullanıcı, kız yurdunda memur H.M. (36), aranma kaydı bulunmayan ev hanımı K.A. (39), üniversite öğrencisi A.B. (19), çocuklar A.B.M. (4) ile M.A.M. (9) olduğu ortaya çıktı.
Şüphelilere öncülük eden ve olay yerinden kaçan başka bir otomobilde ise sürücü S.Ç. (30), S.Ç.R. (36) T.A. (37) yakalanarak gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EnginDHA EDİRNE MeriçYunanistanBüyükdoğancaFETÖPDYEdirneJandarma KomutanlığıMeriçBüyükdoğanca MahallesiAraçlardaEdirne Jandarma KomutanlığıOHALAnkaraEğitim KültürDayanışma DerneğiKHKKarabükKarabük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24