FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de FETÖ/PDY soruşturmaları sonucu mesleklerinden ihraç edilen 6 şüpheli, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçarken \'hudut kartalları\' devriye askerleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı \'hudut kartalları\' sınır devriyeleri sırasında yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen 2\'si çocuk 8 kişi yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerin haklarındaki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında İstanbul Üniversitesi\'nden ihraç edilen öğretim üyesi M.Y., Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen eski astsubay O.S., ihraç edilen eski emniyet amirleri S.A. ile O.A., meslekten ihraç edilen örgütün kapatılan okulunda öğretmenlik yapan Y.Y. ve İstanbul Teknik Üniversitesi\'nde araştırma görevlisi olarak çalışırken ihraç edilen H.H.E. olduğu belirlendi.

İki çocuk yakınlarına teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 5\'inin örgüt içerisindeki şifreli haberleşme programı olan \'ByLock\' kullanıcı olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.