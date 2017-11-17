FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek isteyen 4 şüpheli yakalanırken, 3\'nün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edildiği belirlendi.

54\'nü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, hudut kartalları Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar Köyü\'nde yasa dışı yollardan sınır geçmek isteyen 3\'ü çocuk 7 kişilik bir grup yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin incelemesinde haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arama ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu\'ndan ihraç edilen S.Ö., eski maliye müfettişi H.T., Dışişleri Bakanlığı eski memuru A.V. ile aranma kaydı bulunmayan ev kadını F.Y olduğu tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerden H.T. ve S.Ö.\'nin örgüt içerisinde şifreli haberleşme cep telefonu programı \'ByLock\' kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin yanındaki çocuklar ise yakınlarına teslim edildi. Şüphelilerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.